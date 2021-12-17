С Восточного обвода — на велохайвей «Лев Толстой»: как пройдет велодорожка по Рязанке

17 декабря в облдуме собрались члены рабочей группы по развитию велотранспортной инфраструктуры Тульской области.

На повестке было два вопроса — размещение велодорожки вдоль улицы Рязанской в Туле и логотип самого велохайвея. Заседание рабочей группы провел ее руководитель, зампред облдумы Александр Рем. В состав рабочей группы входят архитекторы, велоэксперты, представители органов власти и общественности.

Напомним, что предложение туляков — создать велохайвей «Лев Толстой», проще говоря, велопуть от Тульского кремля до Ясной Поляны — вошло в Программу стратегического развития Тульской области до 2026 года.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев сообщил, что в следующем году улица Рязанская на всей своей протяженности в 6,5 км будет отремонтирована в рамках программы «Безопасные и комфортные дороги». Уже заключены контракты. И обустройство велодорожки пока в проекте не значилось. Но изменения в конкурсную документацию еще можно внести.

По словам начальника отдела организации дорожного движения управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Александра Леоненко, предстоит не только заменить покрытие проезжей части по всему шоссе, но также установить барьерное ограждение и обустроить тротуары вдоль Рязанки. Именно эту, пешеходную, дорожку и предлагают власти города-героя сделать пригодной еще и для велосипедистов.

В целом, все идею поддержали, но оказалось, что у этого решения немало узких мест.

Координатор общественного движения «Свободная Тула» Артем Замотин предложил провести велодорожку вдоль нечетной стороны улицы Рязанской (на той, где расположен авторынок, то есть со стороны центра города), а еще проработать возможность соединения ее с велодорожкой, проложенной вдоль Восточного обвода. Именно в этом месте и предполагается первый «затык»: шоссе начинается под мостом, ведущим на Новомосковск. И там фактически нет места для велодорожки. Сужать полотно для автотранспорта — не выход.

Начальник отдела «Центр территориального развития и урбанистики Тульской области» регионального фонда «Агентство развития туризма Тульской области» Ксения Чижова обратила внимание, что на некоторых участках, например, рядом с авторынком, устроить тротуар и велодорожку крайне сложно.

Государственный инспектор дорожного надзора управления УГИБДД УМВД России по Тульской области Дмитрий Минаев обратил внимание разработчиков на довольно глубокие овраги вдоль улицы.

Гендиректор ООО «Слобода» Татьяна Алексеева предложила сделать съезд с велодорожки к Могилевскому скверу, где уже есть велоинфраструктура и мимо которого будет проходить велохайвей.

Дмитрий Ярцев заверил, что будут тщательно проанализированы возможные технические решения на всей трассе, обязательно — с выходом на место.

Члены рабочей группы также обсудили сегодня варианты логотипа дизайн-кода велохайвея «Лев Толстой».

Их представил главный архитектор проекта, главный архитектор архитектурной мастерской «Хороший город» Сергей Бортулев.

Предложено несколько логотипов.

— Зеленый лого символизирует экологичность велосипеда и имеет еще одну ассоциацию — зеленой палочки, о которой писал Лев Толстой, символа всеобщего счастья, — отметил Игорь Агуреев, доктор технических наук, профессор ТулГУ.

Окончательное решение по логотипу велохайвея будет принято на следующей встрече рабочей группы в следующем году.

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