В Туле при обустройстве велодорожки рабочие изуродовали строительной техникой корни деревьев

Фото читателей

В редакцию Myslo обратилось несколько обеспокоенных туляков. Их возмутило, как при обустройстве велодорожки на проспекте Ленина рабочие обращаются с зелеными насаждениями.

— Проходя по проспекту Ленина, 90, увидел вот такую ситуацию. Загублена корневая система, и изуродован строительной техникой ствол дерева. Выживет ли оно в 2024 году? Это большой вопрос! Кто будет восстанавливать?

Город будет иметь велодорожку, проходящую под открытым небом, а не в тени, так как по всей длине строительства деревьев с нарушенной корневой системой и испорченными стволами уже не один десяток.

Прошу вас от имени жителей города задать вопросы администрации. Кто за все это ответит? Кто вообще из чиновников контролирует этот процесс? — написал наш читатель Андрей Борисович.

О подобной ситуации рассказала тулячка Светлана.

— Шла по проспекту, хочется плакать. Что делают рабочие?! Такая чудесная зеленая зона между ул. 9 Мая и педуниверситетом, а её уничтожают. Сделали непонятную дорожку из щебенки. Теперь вторую дорожку копают на углу ул. Волнянского и проспекта Ленина, оголяя корни деревьев. Это зачем вообще надо?

Myslo направит запрос в администрацию Тулы.

Друзья, а вы замечали, что при обустройстве велодорожки рабочие задевают деревья и кустарники? Пишите в комментариях и присылайте фотографии.