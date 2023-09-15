Ремонт проспекта Ленина закончат в первой декаде октября

Глава администрации Тулы Илья Беспалов проверил, как идет капремонт проспекта Ленина в Туле. И потребовал от подрядчика закончить работы в срок.

15 сентября глава администрации Тулы Илья Беспалов приехал в сквер у педуниверситета, чтобы лично проверить, как идут работы на проспекте Ленина.

Напомним, участок в 2,8 км от ул. Ген. Маргелова до ул. Циолковского капитально ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Генподрядной организацией является ООО «УНИВЕРСАЛТЕХКОМ». Ремонт проспекта Ленина должен был завершиться до 1 сентября 2023 года. Но подрядчик сильно подвел администрацию и разозлил туляков.





Первый заместитель главы администрации Дмитрий Ярцев пояснил, что строительная готовность объекта составляет 53%. Подрядная организация ООО «УНИВЕРСАЛТЕХКОМ» отстает от графика более чем на месяц.

— Полностью выполнены работы по укладке дорожного основания, на 85% выполнены работы по установке бортовых камней. На 53% выполнены работы на пешеходных коммуникациях. В ночь с четверга на пятницу начали укладывать финишный слой — от ул. Генерала Маргелова вниз по проспекту, — пояснил Дмитрий Ярцев.

По словам Дмитрия Ярцева, уложено более 800 т асфальтовой смеси, это более 7,5 тысячи квадратных метров. Общая площадь асфальтирования составит 55 тысяч квадратных метров.

В начале августа стало понятно, что подрядчик не справляется своими силами. По поручению Ильи Беспалова были привлечены субподрядчики. Оплату за свою работу они получат из средств, запланированных на этот контракт.

— Сейчас мы привлекли более 10 субподрядчиков. На этом объекте дополнительно работает еще более 50 человек. Работы организованы круглосуточно. Проезжую часть делаем в ночное время, чтобы не мешать автомобильному трафику. Работы по пешеходным коммуникациям ведем в дневное и вечернее время, — пояснил Дмитрий Ярцев.

По ул. Кутузова, капремонт которой также выполняет по контракту ООО «УНИВЕРСАЛТЕХКОМ», готовность составляет 95%. Остался небольшой объем работ: съезды на дворовые территории, тротуары, а также установка знаков, разметка и установка остановочных павильонов.

— Мы усилили претензионную работу. Выставлены штрафы по двум объектам на общую сумму 30 млн руб. (напомним, что 8 августа эта сумма была 17 млн руб.), — пояснил Дмитрий Ярцев.

Илья Беспалов жестко отчитал подрядчиков за отставание от графика:

— Объясните такое Ваше отношение к тулякам и городу-герою. Какие меры Вы принимаете, чтобы объект был сдан вовремя уже по новым скорректированным срокам?

Представитель генподрядной организации ООО «УНИВЕРСАЛТЕХКОМ» Игорь Мясоедов выглядел бледно и неуверенно. Как и его объяснения причин отставания:

— Да, у нас оказалось недостаточно рабочей силы и финансовых средств на два больших объекта. С августа администрация города помогла нам: на объекты зашли субподрядчики, соответственно, темп работ вырос. Прошу у всех туляков прощения за доставленные неудобства. Я виноват.

— Вы город подвели. Не уверен, что туляки Вас простят. И слышать от руководителя крупной фирмы, что не рассчитали силы, средства — это по меньшей мере несерьезно. Вы знали, на какой аукцион выходили. Вы пошли на намеренное большое падение цены. Когда Вы это делали, должны были понимать, как будете строить свою работу. Сейчас объяснения Ваши не принимаются. На данный момент Ваша задача — максимально выполнить свою часть работы, как генподрядчика. Завершить все работы в установленный срок, выполнить их качественно и максимально мобилизовать все силы. Это Ваша персональная ответственность, — подчеркнул Илья Беспалов.



На этом выездном совещании были озвучены новые сроки сдачи ул. Кутузова и проспекта Ленина: 25 сентября и первая декада октября соответственно.

Что изменится еще на проспекте:

все люки на проспекте подняты, сейчас идет ремонт ливневого коллектора рядом с домом № 127 по проспекту Ленина;

выравнивающий слой на проспекте будет уложен с контруклоном — чтобы дождевые и талые воды свободно уходили в ливневку;

нанесение дорожной разметки запланировано после всех работ, ориентировочно в октябре.

После сдачи проспекта остановка общественного транспорта (троллейбус и автобус) «Педуниверситет» будет перенесена на 200 метров в сторону центра. Сейчас эта остановка называется «Быткомбинат». И повороту автомашин по стрелке с проспекта Ленина на ул. Николая Руднева ничто мешать уже не будет.

Остановки трамвая изменены не будут.

Кстати, трамвайные рельсы на площадке перед педуниверситетом будут закрыты в асфальт.

По словам Дмитрия Ярцева, велодорожка между Платоновским парком и парком им. Белоусова, которую делают параллельно с проспектом Ленина, будет сдана в 20-х числах октября. На ней работает другой генподрядчик.