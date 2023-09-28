Тульская область вошла в топ-20 в России по доступности осенних туров выходного дня

Фото Алексея Пирязева

Для анализа использовалась цена стандартного номера на двух человек за двое суток в выходные дни.

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг регионов для туров выходного дня этой осенью. Топ составлен по данным средней стоимости путевки по программе «Тур выходного дня». Для анализа использовалась цена стандартного номера на двоих за двое суток в выходные дни.

Тульская область заняла 16-е место по доступности туров выходного дня в стране.

Топ-20 выглядит так:

Курская область — 11 240 рублей. Хабаровский край — 11 590 рублей. Белгородская область — 11 700 рублей. Оренбургская область — 12 150 рублей. Орловская область — 12 300 рублей. Брянская область — 12 600 рублей. Саратовская область — 12 630 рублей. Костромская область — 12 980 рублей. Марий Эл — 13 050 рублей. Удмуртия — 13 130 рублей. Ивановская область — 13 150 рублей. Пензенская область — 13 180 рублей. Забайкальский край — 13 310 рублей. Воронежская область — 13 530 рублей. Липецкая область — 13 570 рублей. Тульская область — 13 730 рублей. Кировская область — 13 750 рублей. Красноярский край — 13 950 рублей. Мордовия — 14 010 рублей. Рязанская область — 14 250 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Тульскую область с мая по сентябрь посетили около 700 тыс. туристов.