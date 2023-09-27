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Тульскую область с мая по сентябрь посетили около 700 тыс. туристов
Фото Алексея Пирязева

Тульскую область с мая по сентябрь посетили около 700 тыс. туристов

Объем оказанных услуг превысил 3,5 млрд рублей.

27 сентября, во Всемирный день туризма, в центре «Мой бизнес» состоялась масштабная встреча представителей индустрии гостеприимства. В ходе мероприятия рестораторы, гиды и отельеры, студенты профильных направлений подготовки посетили тренинги-практикумы и лекции ведущих экспертов отрасли.

Директор Агентства развития туризма Тульской области Елена Мартынова отметила, что по поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе активно развивается сфера туризма, а меры ее поддержки постоянно расширяются. Туристическая отрасль демонстрирует стабильный рост потока туристов и высокие показатели сервиса. Так, с мая по сентябрь Тульскую область посетили около 700 тыс. туристов, а объем оказанных услуг превысил 3,5 млрд рублей. Этому способствует и грантовая поддержка Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Развитие получили 28 комплексных проектов.

В 2023–2024 гг. продолжится субсидирование строительства модульных гостиниц — поддержку получат четыре отеля.

— Тульская область входит в состав Большого Золотого кольца. Благодаря этому мы можем сбалансировать туристический поток, а также обеспечить высокий конкурентный уровень сервиса. Туризм в регионе становится одной из составляющих экономического роста, — сказала Елена Мартынова.

В Тульской области получил широкое развитие событийный туризм. Так, в сентябре в историческом центре Тулы прошел мультижанровый фестиваль «Оживший город», который посетили более 150 тыс. человек.

Такие мероприятия играют важную роль в развитии индустрии гостеприимства, поскольку позволяют привлечь гостей в межсезонный период.

Фотограф:
сегодня, в 16:13 0
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