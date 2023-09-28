Трагедия на улице Пузакова: девушка выпала с 15-го этажа после удара по лицу

Фото СУ СКР по Тульской области

Следственный отдел по Зареченскому району Тулы завершил расследование громкого дела в отношении 22-летнего молодого человека. Он обвиняется в убийстве своей возлюбленной.

Трагедия случилась 25 июля в квартире на ул. Пузакова. Парень и девушка, состоявшие в отношениях, начали ссориться. Пострадавшая сидела на подоконнике, окно было открыто. Следствие установило: после того как девушка оскорбила парня, тот ударил её по лицу. От сильной пощёчины она потеряла равновесие и выпала из окна 15-го этажа. 18-летняя девушка скончалась на месте.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Ранее Myslo писал об этой трагедии. Погибшая Полина Т. приехала в Тулу из Рязани, поступила в техникум и съехалась с молодым человеком. В тот роковой вечер с ними была ещё и подруга. Трое распивали шампанское. Предварительно на допросе обвиняемый и очевидица утверждали, что, когда Полина упала, находились в соседней комнате. Когда прибежали на громкий стук, обнаружили открытое окно и пустую кухню.

Подробности истории:

«Нехорошая квартира»: подробности трагедии с выпавшей из окна девушкой на ул. Пузакова