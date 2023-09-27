Тульских студентов приглашают на ярмарку вакансий

Фото Центра занятости Тульской области.

Центр занятости населения приглашает студентов принять участие в ярмарке трудоустройства. Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что дает дополнительные возможности для трудоустройства.

Работодатели готовы предложить порядка 150 вакантных рабочих мест для соискателей-студентов с разным опытом работы и квалификацией, а также для студентов без опыта работы.

Среди вакансий:

специалист отдела информационного обслуживания,

комплектовщик,

менеджер по продажам,

сборщик,

грузчик,

упаковщик,

диспетчер,

контроллер службы технического контроля,

инженер-технолог,

специалист отдела телемаркетинга,

менеджер,

рабочий зеленого хозяйства,

контролер,

почтальон,

сортировщик,

диспетчер участка оперативно-технологического управления основной сетью.

В программе открытого отбора предприятия:

Россельхозбанк,

ООО «РП-Групп»,

Сбербанк,

Контактный центр министерства здравоохранения ТО,

«Комкор»,

Почта России,

Тула-Бетон,

Сервисный центр города Тулы,

Тульское обособленное подразделение «НВБС».

Открытый отбор состоится 28 сентября с 15.00 до 17.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.