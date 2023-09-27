Тульских студентов приглашают на ярмарку вакансий

Центр занятости населения приглашает студентов принять участие в ярмарке трудоустройства. Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что дает дополнительные возможности для трудоустройства.
Работодатели готовы предложить порядка 150 вакантных рабочих мест для соискателей-студентов с разным опытом работы и квалификацией, а также для студентов без опыта работы.
Среди вакансий:
- специалист отдела информационного обслуживания,
- комплектовщик,
- менеджер по продажам,
- сборщик,
- грузчик,
- упаковщик,
- диспетчер,
- контроллер службы технического контроля,
- инженер-технолог,
- специалист отдела телемаркетинга,
- менеджер,
- рабочий зеленого хозяйства,
- контролер,
- почтальон,
- сортировщик,
- диспетчер участка оперативно-технологического управления основной сетью.
В программе открытого отбора предприятия:
- Россельхозбанк,
- ООО «РП-Групп»,
- Сбербанк,
- Контактный центр министерства здравоохранения ТО,
- «Комкор»,
- Почта России,
- Тула-Бетон,
- Сервисный центр города Тулы,
- Тульское обособленное подразделение «НВБС».
Открытый отбор состоится 28 сентября с 15.00 до 17.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.