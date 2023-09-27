В Туле незаконно вырубили деревьев на сумму больше 28 млн рублей

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На скамье подсудимых пять человек.

Прокуратура Тульской области утвердила обвинительные заключения по трем уголовным делам в отношении пяти жителей региона в возрасте от 33 до 49 лет. Они обвиняются в незаконной вырубке деревьев.

В ходе расследования установлено: генеральный директор ООО «Комбинат нерудоископаемых» на одном из земельных участков возле деревни Погромное Большой Тулы собирался разрабатывать полезные ископаемые. В период с 26 октября 2021 года по август 2022 года ответственные лица дважды отказали мужчине. В итоге он организовал незаконную вырубку, к которой привлек двоих подчиненных и двоих сторонних лиц.

— С декабря 2021 года по 20 октября 2022 года организованная группа под руководством генерального директора организации вырубила около 1000 не отнесенных к лесным насаждениям деревьев разного породного состава (клен, береза, лиственница, ясень, вяз, ель и др.). Указанными действиями администрации муниципального образования г. Тула причинен материальный ущерб на сумму свыше 28 млн рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

С двумя обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем уголовные дела в отношении них выделены в отдельные производства. Причиненный преступлением ущерб полностью возмещен.

Уголовные дела направлены в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.