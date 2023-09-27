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  4. «Тулгорэлектротранс» закупит 49 новых автобусов с валидаторами и USB-розетками - Новости Тулы и области - MySlo.ru
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Тулгорэлектротранс закупит 49 новых автобусов с валидаторами и USB-розетками
Фото из архива пресс-службы правительства Тульской области

Тулгорэлектротранс закупит 49 новых автобусов с валидаторами и USB-розетками

Транспортные средства должны быть произведены не ранее 2023 года.

Тулгорэлектротранс закупит 25 автобусов большого класса и 24 — среднего. Информация появилась на сайте госзакупок. 

В документации сообщается, что поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, свободным от прав третьих лиц, а также произведен не ранее 2023 года. Сроки поставки — с даты заключения контракта по 25 декабря 2023 г.

Автобусы должны быть оборудованы тахографами, системой видеонаблюдения, системой кондиционирования воздуха, USB-розетками и др.

На закупку выделено 672 700 000 руб.

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