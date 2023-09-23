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Погода в Туле 23 сентября: по-летнему тепло и без осадков
Фото Алексея Пирязева

Погода в Туле 23 сентября: по-летнему тепло и без осадков

Синоптики обещают умеренный южный ветер.

В субботу в регионе сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер юго-восточный, южный, от 3 до 10 метров в секунду.

Температура ночью – от +8 до +13 градусов, днём – от +21 до +26. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.

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сегодня, в 09:09 +5
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