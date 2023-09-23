  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель не захотел долго стоять за трамваем - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле водитель не захотел долго стоять за трамваем

В Туле водитель не захотел долго стоять за трамваем

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Предлагаем вашему вниманию очередное видео от Дмитрия Л. Запись сделана напротив дома № 28 по ул. Коминтерна. На ней видно, как два водителя не вытерпели ожидания остановившегося трамвая и объехали его по путям встречного направления.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Демонстрации водитель Renault «чуть-чуть не дождался»
Дежурная часть
На ул. Демонстрации водитель Renault «чуть-чуть не дождался»
вчера, в 17:59, 24 972 0
Водитель Hyundai Santa Fe устроил «сюрприз» на ул. Пролетарской
Дежурная часть
Водитель Hyundai Santa Fe устроил «сюрприз» на ул. Пролетарской
вчера, в 14:00, 14 1331 2
Карма: в Туле водитель случайно попался ДПС при обгоне на встречке
Дежурная часть
Карма: в Туле водитель случайно попался ДПС при обгоне на встречке
21 сентября, в 17:54, 49 2615 19
«Миллиметровщику» на Ford Focus выписали штраф 5 тысяч рублей
Дежурная часть
«Миллиметровщику» на Ford Focus выписали штраф 5 тысяч рублей
21 сентября, в 10:23, 0 1618 0
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор:
сегодня, в 10:10 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с «Волгарем»
Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с «Волгарем»
Погода в Туле 23 сентября: по-летнему тепло и без осадков
Погода в Туле 23 сентября: по-летнему тепло и без осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.