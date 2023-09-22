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Тульские поисковики обнаружили останки 53 красноармейцев, погибших в 1943 году
Фото Михаила Булдакова

Тульские поисковики обнаружили останки 53 красноармейцев, погибших в 1943 году

Полевые работы ведутся на границе Тульской и Орловской областей.

Представители поискового отряда «Штурм» исследуют лесной массив недалеко от бывших передовых позиций советских войск 1941-1943 гг. Они ищут неучтенные воинские захоронения бойцов и командиров Красной армии, павших в январе-феврале 1943 года при попытке наступления советских войск в направлении Болхов – Мценск.

За пять дней полевых работ волонтёрами найдены останки 53 солдат и офицеров. Даже сейчас, спустя 80 лет после тех трагических событий, останки находятся почти на поверхности земли, лишь слегка прикрытые дерном. Это обстоятельство, а также хаотичность расположения останков, позволяют предположить, что погибших хоронили в большой спешке.

Вместе с останками найдено множество пуль к патрону 7.92х57 Mauser. Командир отряда «Штурм» Михаил Булдаков отмечает, что следы осколочных ранений и минно-взрывных травм практически отсутствуют –  это совсем не характерно для исследуемого участка наступления советских войск. Поисковые работы продолжаются.

сегодня, в 22:34 0
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