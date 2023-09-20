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Погода в Туле 20 сентября: до +25 и без осадков
Фото Сергея Старикова

Погода в Туле 20 сентября: до +25 и без осадков

Синоптики обещают сильный ветер.

В среду в регионе сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду.

Температура ночью — от +7 до +12 градусов, днём — от +20 до +25. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст.

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