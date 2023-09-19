В Туле на ул. Ложевой легковушка вылетела с дороги: пострадали два человека

Фото очевидца.

Вечером 19 сентября в Туле в районе поворота с ул. Ложевой на Восточный обвод, где ранее располагалась автомойка, произошло ДТП. Об этом Myslo сообщил очевидец. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением и вылетел с дороги.

По информации на момент публикации новости, пострадали два человека. Они доставлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.

По словам очевидцев, в машине стоял стойкий запах алкоголя, однако был ли пьян водитель, предстоит выяснить инспекторам ДПС.