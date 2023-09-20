Новомосковские полицейские задержали угонщика «Лады Калины»

Фото Артёма Жильцова

В дежурную часть ОМВД России по Новомосковску обратился 49-летний местный житель, который обнаружил пропажу своей «Лады Калины», накануне припаркованной во дворе.

Сыщики провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали угонщика — им оказался живущий неподалёку ранее судимый и безработный 41-летний мужчина. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, задержанный уже дал признательные показания.

Следователь новомосковского ОМВД выясняет все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.