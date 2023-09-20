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Новомосковские полицейские задержали угонщика «Лады Калины»
Фото Артёма Жильцова

Новомосковские полицейские задержали угонщика «Лады Калины»

Преступление совершил живущий неподалёку от места стоянки рецидивист.

В дежурную часть ОМВД России по Новомосковску обратился 49-летний местный житель, который обнаружил пропажу своей «Лады Калины», накануне припаркованной во дворе.

Сыщики провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали угонщика — им оказался живущий неподалёку ранее судимый и безработный 41-летний мужчина. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, задержанный уже дал признательные показания.

Следователь новомосковского ОМВД выясняет все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фотограф:
сегодня, в 07:40 0
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