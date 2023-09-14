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В ночь на 21 сентября в Туле на ул. Н. Руднева ограничат движение транспорта
Фото из архива Myslo

В ночь на 21 сентября в Туле на ул. Н. Руднева ограничат движение транспорта

На участке временно установят дорожный знак «Остановка запрещена».

21 сентября с 18.00 до 8.00 22 сентября в Туле по ул. Н. Руднева на участке от проспекта Ленина до ул. Агеева запретят остановку и стоянку всех видов транспортных средств. Это связано с механизированной уборкой проезжей части.

Будьте внимательны.

сегодня, в 10:28 0
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