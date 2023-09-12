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После поражения от «Химок» футболистов тульского «Арсенала» оставили на ночь на клубной базе
Фото Алексея Пирязева.

После поражения от «Химок» футболистов тульского «Арсенала» оставили на ночь на клубной базе

Лишь утром игроков распустили по домам.

После матча с «Химками» главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук увез команду на клубную базу. Об этом в своем телеграм-канале рассказал журналист Сергей Ильев. Напомним, оружейники проиграли сопернику со счетом 0:2.

— Уже на послематчевой пресс-конференции чувствовалось: Сан Саныч зол. Главком «Арсенал» посетовал на нехватку креатива и пообещал разобраться, почему первая голевая атака «Химок», завершившаяся пенальти, пришла из аута: по его словам, такие моменты разбирались, — написал журналист.

Ильев заявил, что игроков отпустили по домам лишь после сегодняшней тренировки. 

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