После поражения от «Химок» футболистов тульского «Арсенала» оставили на ночь на клубной базе

Фото Алексея Пирязева.

После матча с «Химками» главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук увез команду на клубную базу. Об этом в своем телеграм-канале рассказал журналист Сергей Ильев. Напомним, оружейники проиграли сопернику со счетом 0:2.

— Уже на послематчевой пресс-конференции чувствовалось: Сан Саныч зол. Главком «Арсенал» посетовал на нехватку креатива и пообещал разобраться, почему первая голевая атака «Химок», завершившаяся пенальти, пришла из аута: по его словам, такие моменты разбирались, — написал журналист.

Ильев заявил, что игроков отпустили по домам лишь после сегодняшней тренировки.