В Туле обнаружили мясо с африканской чумой свиней

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В Туле на одном из объектов торговой сети выявили партию мясной продукции, инфицированную вирусом африканской чумы свиней. Об этом сообщает комитет ветеринарии Тульской области.

Уточняется, что эта продукция была изолирована и уничтожена.

— Объект подвергнут дезинфекции. Угрозы распространения нет, — добавили в комитете.

UPD. Как уточнили в комитете ветеринарии Тульской области, партию изъяли в пятницу. Испорченную продукцию вычислили по системе «Меркурий». Партия прибыла на точку из очага заражения, и сотрудники сразу же её изъяли и уничтожили. С другими продуктами контакта не было, – заверили в комитете.