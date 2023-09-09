Пряник-Спасатель помог зафиксировать рекорд самого большого тульского пряника в России

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Размер лакомства составил 294 см в длину и 76 см в ширину, а вес — целых 143 кг!

Накануне 877 годовщины со дня образования оружейной столицы России — Города-Героя Тулы, кондитерская фабрика «Ясная Поляна» испекла гигантский пряник. По такому случаю в наш город приехали представители Книги рекордов России, чтобы зафиксировать новый рекорд. Размер пряника составил 294 см в длину и 76 см в ширину, вес — целых 143 кг!

Такое знаменательное событие не могло пройти мимо давнего помощника и соратника пекарей — регионального МЧС. Тульский Пряник-Спасатель помогал представителям Книги рекордов России фиксировать рекорд и лично удостоверился в подлинности экземпляра.

«9 сентября в День города на Казанской набережной все желающие смогли попробовать еще и рекордно вкусный пряник. Ну, а нештатный сотрудник Главного управления в вопросах профилактики пожарной безопасности продолжил свою работу с детьми — проводил с ними конкурсы и викторины, задавал каверзные вопросы пока родители пробовали самый большой пряник. Дети тоже не остались без подарков, спасатели и кондитеры приготовили для всех конфеты и пряники — маленькие копии рекордсмена», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Кроме того, пряник-спасатель в День города зафиксировал и еще один рекорд — 143 кг сладкого удовольствия улетучились за 47 минут!