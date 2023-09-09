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День города под шум дрифта — в Туле прошел фестиваль «Уличная классика»

День города под шум дрифта — в Туле прошел фестиваль «Уличная классика»

9 сентября в Тулу приехал Всероссийский фестиваль, посетивший уже множество городов по всей стране.

В рамках фестиваля прошли показательные выступления по скейтбордингу, стритболу, паркуру, велофристайлу, воркауту и панне.

Кроме того, для танцоров оборудовали специальную площадку, позволившую провести танцевальные баттлы. Не забыли и про художников - для граффитчиков в зоне фестиваля разместили черные арт-кубы. Проезжую часть Менделеевской огородили для дрифта - гонщики устроили для туляков настоящее шоу. Мероприятие собрало известных спортсменов, экспертов и представителей уличных культур. 

б-итжлаим.jpgНикита Ишин (слева), Никита Фомин (справа) - велофристайл 

Никита Ишин и Никита Фомин - не только тезки, но напарники. Они занимаются велофристайлом с детства. Мы попросили их рассказать о себе:
 
Ишин: - Мы занимаемся велофристайлом. Началось это ещё со двора, сначала мы катались во дворе с ребятами на велике, а потом это переросло в экстремальный (можно поменять на профессиональный) спорт.

- То есть во дворе есть пространство для экстрима? 

Ишин: - Сейчас в каждом городе оборудованы специальные площадки, на которых можно кататься. Когда мы начинали были бордюры и лавки, с которых можно было прыгать.

- И как давно вы занимаетесь велофристайлом? 

Ишин: - Примерно 11 лет, большую половину жизни. 

- Случались у вас какие-то травмоопасные ситуации? 

Ишин: - Это довольно частый вопрос, травмы есть - как и в любом виде спорта, это его неотъемлемая часть. Эта часть - своеобразное испытание, через которое проходит каждый атлет, чтобы стать профессиональнее.

Фомин: - Если ты подходишь с «головой» к спорту, то можно избежать травм. Сначала ты действительно пробуешь что-то новое, падаешь, жёстко приземляешься, иногда даже можешь что-то сломать. На сегодняшний день есть площадки с поролоном, где ты можешь более безопасно пробовать выполнять новые элементы.

- Вы занимаетесь на специальных велосипедах, можете рассказать, чем они отличаются от обычных?

Ишин: - Конкретно у меня горный велосипед, но на нём также можно делать трюки.

Фомин: - У меня также горный велосипед. Они имеют много разных дисциплин, но мой ближе к BMX.

- Расскажите, может вы участвовали в каких-то российских профессиональных конкурсах?

Фомин: - Да, конечно. Я участвовал в спартакиаде сильнейших, которая проходит раз в 4 года и стал чемпионом. Отлично, что сейчас активно растет количество соревнований и конкурсов, на которых можно показываться.

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Глеб Карпов — призер чемпионатов России и участник Чемпионата мира по фристайлу.

- Расскажите о себе, чем занимаетесь здесь? 

- Меня зовут Глеб Карпов и я тут курирую площадку по футбольному фристайлу и панне.

- Как давно увлекаетесь этим видом спорта? 

- Футбольным фристайлом занимаюсь довольно углубленно с 2009 года. Выступал несколько раз на международных соревнованиях, играл на российских чемпионатах и несколько раз судил чемпионаты мира. Панна больше для души, люблю курировать на фестивалях и обучать детишек. 

- А в чем различие между футбольным фристайлом и панной?

- Панна больше похожа на футбол. Есть площадка с воротами и цель игроков - либо забить, либо прокинуть мяч между ног соперника, это ценится даже больше (смеется). Это игра один на один. Футбольный фристайл - индивидуальный вид спорта. Есть ты, мяч, твоя фантазия и навыки. Можно делать всякие трюки ногами, удержание на разных частях тела или комбинации разной сложности. Панна - вариация футбола, а фристайл - улучшенная версия жонглирования мяча ногами.

- Вы говорили, что выступали как на российских, так и на мировых чемпионатах. Сильно ли различаются уровни фристайла на этих турнирах?

- Уровень отличается не сильно, сильно отличаются направления. Российский фристайл более спортивный: у нас фокус на том, чтобы ставить рекорды, делать сложнее-сложнее-сложнее. На чемпионатах мира представители разных школ, у которых фокус больше на креативности, на том, чтобы сделать красиво. Когда российские фристайлеры приезжают на чемпионаты мира - они не теряются: занимали и призовые места в соревнованиях на сложность. Что касается других соревнований - там отличия в стилях дают о себе знать: наши ребята там предпочитают со стороны посмотреть, как ребятам занимаются любимым делом, проявляют креативность. Однозначно Россия одна из лучших стран по фристайлу в мире уже больше 15 лет. 

- Вообще бытует мнение, что только в последнее время начал развиваться уличный футбол. Это ошибочное суждение?

- Вообще футбольный фристайл в нашей стране живет где-то с 2005-2006 года. Наверное, даже в те годы было больше профессиональных спортсменов которые этим занимались. Но, скажем так, в последние годы благодаря ютубу и соц.сетям фристайл получил больше огласки. Ребята начали заниматься блогингом, снимать коллаборации - обрели медийность. Люди простые стали чаще это видеть. Так что сейчас просто стали видеть и слышать, что фристайл ждет своих новичков, которые будут заниматься.

- А как вы начинали заниматься спортом? 

- Я всегда играл в футбол во дворе, но не занимался профессионально. Я сходил пару раз на секцию и понял, что это не мое. Мне хочется играть в футбол, а не отрабатывать пас. Я уличный парень - вот и захотелось делать новые трюки, разные штуки для игры. Так я нашел один из очень старых блогов по фристайлу. Меня затянуло, я понял, что это прикольно. Тебе не нужно выбирать соперников для игры, звонить ребятам в домофон и просить скинуть мяч. Ты можешь купить себе мяч и тренироваться сам. С тех пор я начал заниматься, пробоваться в турнирах. Не самая интересная история, но, как правило, истории успеха не начинаются интересно, самое интересное начинается потом.

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Дима Сударев - туляк, учит маленьких ребят стритболу.

- Расскажите, чем занимаетесь? 

- Здесь мы проводим от «Другого дела» площадку по стритболу. Тут ребята могут поиграть в баскетбол, покидать мячик и за это получить баллы в приложении, потом потратить их или накопить на что-то интересное. 

- Вы сами занимаетесь стритболом?

- Да, играю еще со второго класса.
 
- А с чего началось увлечение?

- Меня тогда родители привели на секцию, мне так понравилось. Стал ходить заниматься, начало получаться и так затянулся, что вот до сих пор играю. 

- Объясните для незнающих, чем баскетбол отличается от стритбола?

- Хороший вопрос(смеется). Стритбол - это уличный стиль игры, там более свободные правила, играется на площадках 3х3 или 5х5. Самое главное отличие в том, что на стритболе можно делать разные финты, какие-то сложные элементы, которые в баскетболе запрещены по правилам. Например, пробежка, которая используется для эффекта. Это уличный вид спорта и тут такое можно использовать.

- Проходят ли соревнования по стритболу внутри страны? На сколько вообще развита эта категория спорта? 

- Пока что развивается постепенно, мы набираем силы в этом направлении. С каждым годом видно, что растет количество площадок в Туле, становится больше соревнований и больше игроков и специалистов внутри спорта. У нас внутри Тулы даже есть свой МС. Во многих странах развивают этот вид, поэтому это круто.

- Что бы вы посоветовали ребятам, которые боятся начать играть? 

- Если самим страшно или стесняются, то я бы посоветовал просто ходить на баскетбольные площадки и кидать в кольцо. Для этого нужен один мяч и всё. Потом, когда что-то начнет получаться, то можно идти на секцию и начинать заниматься. Главное - сделать первый шаг, а дальше уже все пойдет своим чередом.

Также на фестивале был оборудована лекционная зона для приглашенных спикеров из сферы развития уличных культур. 

Текст: Анна Салькова

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