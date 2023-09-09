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День города в Туле открыл велофестиваль

День города в Туле открыл велофестиваль

Маршрут в 6,1 км пролегал через площадь Ленина, ул. Первомайскую, Фрунзе, Красноармейский проспект, Советскую и Революции.

Тульский велофестиваль открыл праздничные мероприятия Дня города. На старт пришли порядка 1000 велосипедистов, как профессионалов, так и любителей.

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Александр Строков:

- Я катаюсь на велосипеде уже больше пяти лет. Участвую во всех мероприятиях и соревнованиях, которые проходят в Тульской области. Люблю именно этот вид спорта, потому что можно совмещать приятное с полезным. Это и спорт, и увидеть можно много всего интересного и красивого. Если лёгкой атлетикой заниться - бегать, то так не получится. Ездил на велосипеде до Одоева, Белева. Там очень красивые места. Да вообще куда угодно готов поехать на велосипеде, главное, чтобы дорога была нормальная. 

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Светлана Нижник (На фото: Светлана и Даниил Нижник с сыном Иваном):

- Впервые села на велосипед в 36 лет, тогда сыну было три года ион учился кататься, а я вместе с ним. И уже 5 лет велосипед, можно сказать, лучший друг нашей семьи. Велосипед - это движение, это жизнь. Мы участвуем в соревнованиях и тульских, и соседних областей. Это любовь.

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Татьяна Некрасова и Арчи:

- Арчи меня всегда сопровождает в любых поездках. Он очень активный и с удовольствием бегает всегда рядом с велосипедом.  Велосипед для меня - это свобода, на нем в удовольствие кататься и в парке, и по горной местности. 

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