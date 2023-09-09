Алексей Дюмин: «Желаю всем вам праздничного настроения, радости и добра!»

Губернатор поздравил туляков с с Днем города Тулы и Тульской области.

Алексей Дюмин поздравил жителей с Днем города Тулы и Тульской области. Губернатор напомнил, что наш регион всегда был и остается надежной опорой страны. Это родина мастеров-оружейников и шахтеров, врачей и ученых, спортсменов и деятелей культуры, выдающихся специалистов самых разных профессий, чьи ратные и трудовые подвиги вписаны в историю Отечества.

«Сегодня вы достойно продолжаете славные традиции тульской земли. Прославляете родной край ответственным, добросовестным трудом и самоотверженной службой, вкладывая душу в выбранное дело.

Благодаря вам Тульская область продолжает преображаться. Сохраняя богатейшее культурное наследие региона, мы вместе создаём новые современные общественные пространства, благоустраиваем парки и

скверы, приводим в порядок памятники культуры. Делаем все, чтобы наши дети могли развивать свои таланты и добиваться успехов в самых разных направлениях.

Спасибо вам за активное участие в судьбе малой родины, за мастерство, самоотдачу и неравнодушие.

Желаю всем вам праздничного настроения, радости и добра! А городу-

герою Туле и Тульской области — развития и процветания!», — сказал глава региона.