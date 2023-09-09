Владимир Путин сообщил, что наземное метро продлят до Тулы

Фото: putin.kremlin.ru

По словам Президента, диаметры продлят до крупных городов рядом со Столицей.

Сегодня, 9 сентября, Президент России Владимир Путин во время выступления сообщил о решении реализовать масштабную программу модернизации всего центрального транспортного узла.

«В итоге, диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах окружающих Москву. Флагманским проектом станет и строительство высокоскоростных железнодорожных дорог на первом этапе между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем между столицей и другими городами страны», - сказал Владимир Путин.

