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Владимир Путин сообщил, что наземное метро продлят до Тулы
Фото: putin.kremlin.ru

Владимир Путин сообщил, что наземное метро продлят до Тулы

По словам Президента, диаметры продлят до крупных городов рядом со Столицей.

Сегодня, 9 сентября, Президент России Владимир Путин во время выступления сообщил о решении реализовать масштабную программу модернизации всего центрального транспортного узла. 

«В итоге, диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах окружающих Москву. Флагманским проектом станет и строительство высокоскоростных железнодорожных дорог на первом этапе между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а затем между столицей и другими городами страны», - сказал Владимир Путин.
 

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 14:27 +7
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