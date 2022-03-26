Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области еще 289 случаев заражения

За минувшие сутки в Туле и области выявлено 289 случаев коронавируса. 200 пациентов выздоровели, 4 - умерли.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 148 922 случаев ковида, 140 014 человек выздоровели, 5 039 пациентов умерли.

В России за сутки выявлено 24 072 случая ковида. умерли 395 человек.