Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области еще 289 случаев заражения
200 пациентов выздоровели.
За минувшие сутки в Туле и области выявлено 289 случаев коронавируса. 200 пациентов выздоровели, 4 - умерли.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 148 922 случаев ковида, 140 014 человек выздоровели, 5 039 пациентов умерли.
В России за сутки выявлено 24 072 случая ковида. умерли 395 человек.
вчера, в 12:44, 7 982 -2
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 301 случай заболевания, 47 человек госпитализировано
24 марта, в 11:14, 14 1168 -7
23 марта, в 11:01, 3 1202 -3
22 марта, в 11:10, 5 1361 -2
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