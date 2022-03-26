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Самые «убитые» дороги Тулы: улица Пировская

Самые «убитые» дороги Тулы: улица Пировская

Читатели продолжают присылать в нашу рубрику фото дорог, дворов и тротуаров.

В редакцию обратились жители Привокзального округа:

- Это улица Пировская и Крутоовражный проезд. 5 минут неспешным шагом до ул. Ген. Маргелова и 15 минут до пр. Ленина. Вот такая у нас дорога. Куда только не писали и не обращались - получали одни отписки. В ближайший магазин приходится ездить на авто, а ведь у нас дети ходят в школу и детсад по этой дороге, есть пенсионеры и инвалиды - вот как так???
 
 
- Мероприятия по обустройству дорожного покрытия щебнем по ул. Пировская включены в план работ на 2022 год. Данные мероприятия подразумевают подготовку дорожного полотна, обустройство основного слоя из щебня, а также расклинцовку щебнем более мелкой фракции для комфортного и безопасного передвижения автомобильного транспорта и пешеходов. При необходимости будут проведены мероприятия по водоотведению, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе городской администрации.
 

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.

Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:
  • после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
  • по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
  • по обращениям граждан.
КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ
  1. Отправить обращение через сервис «Тула — без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
  2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
  3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.
 
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