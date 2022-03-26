Самые «убитые» дороги Тулы: улица Пировская

В редакцию обратились жители Привокзального округа:

- Это улица Пировская и Крутоовражный проезд. 5 минут неспешным шагом до ул. Ген. Маргелова и 15 минут до пр. Ленина. Вот такая у нас дорога. Куда только не писали и не обращались - получали одни отписки. В ближайший магазин приходится ездить на авто, а ведь у нас дети ходят в школу и детсад по этой дороге, есть пенсионеры и инвалиды - вот как так???

- Мероприятия по обустройству дорожного покрытия щебнем по ул. Пировская включены в план работ на 2022 год. Данные мероприятия подразумевают подготовку дорожного полотна, обустройство основного слоя из щебня, а также расклинцовку щебнем более мелкой фракции для комфортного и безопасного передвижения автомобильного транспорта и пешеходов. При необходимости будут проведены мероприятия по водоотведению, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе городской администрации.