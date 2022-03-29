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Что тулякам нужно знать о диспансеризации: карточки минздрава
Фото из архива MySlo

Что тулякам нужно знать о диспансеризации: карточки минздрава

Как часто следует проходить медобследование и что в него входит? Давайте разбираться.

Медучреждения Тульской области полностью возобновили диспансеризацию населения. В возрасте от 18 до 40 лет её следует проходить раз в три года, а после 40 – ежегодно.

Как это сделать, какие обследования входят в первый этап диспансеризации и что могут назначить при необходимости углубленного обследования? Ответы на эти вопросы – в карточках областного минздрава.

 

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:35 0
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