Что тулякам нужно знать о диспансеризации: карточки минздрава

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Как часто следует проходить медобследование и что в него входит? Давайте разбираться.

Медучреждения Тульской области полностью возобновили диспансеризацию населения. В возрасте от 18 до 40 лет её следует проходить раз в три года, а после 40 – ежегодно.

Как это сделать, какие обследования входят в первый этап диспансеризации и что могут назначить при необходимости углубленного обследования? Ответы на эти вопросы – в карточках областного минздрава.