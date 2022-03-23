Вакансии марта: кто в Туле может зарабатывать от 210 тыс. рублей в месяц

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В Туле в марте больше всего готовы платить водителю. Ищут кандидата с водительскими правами категории B, стажем вождения от 2 лет и собственным грузовым автомобилем. В обязанности входит экспедирование, работа с первичной документацией, общение с партнерами, своевременная доставка груза.

Компания обещает зарплату от 210 тыс. рублей, ежеквартальное поощрение лучших сотрудников денежными премиями и ценными подарками, предоставление спецодежды, компенсацию мобильной связи, социальные и льготные программы для сотрудников и членов их семей.

На втором месте — вакансия руководителя торгового сектора с зарплатой от 83 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь опыт работы от трех лет, а также обладать знанием основных коммерческих показателей. В обязанности входит управление командой, сопровождение клиентов на всех этапах продаж, анализ экономических показателей торгового сектора, а также разработка коммерческой стратегии, направленной на увеличение товарооборота отдела. Компания предлагает ежемесячные премии, компенсацию питания, стильную форму, собственный тренажерный зал, комнату отдыха, корпоративные праздники и подарки.

На третьем месте — электромонтажник с зарплатой от 80 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы от 1 года и отсутствие медицинских противопоказаний. Необходимо выполнять монтаж и демонтаж кабельных линий и проводов, монтаж силового оборудования. Работодатель предлагает полный социальный пакет, а также обеспечивает спецодеждой.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в марте — предложения для программистов, руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Согласно исследованию SuperJob, в среднем число вакансий с начала событий на Украине снизилось на 11 процентных пунктов.

В сельском хозяйстве вакансий за неделю стало больше на 25%, в добывающей отрасли — на 10%, в промышленной отрасли и ритейле — по 2%. Число вакансий в сфере снабжения в течение недели стабильно — и это хороший знак: бизнес не сворачивает обороты. В сегменте фитнес-индустрии и салонов красоты количество вакансий снизилось на 14%, в маркетинге, рекламе и PR — на 10%, в сфере медицины и фармацевтики вакансий стало меньше на 9%, в информационных технологиях, связи и телекоммуникаций — на 4%, в строительной отрасли на 5%.