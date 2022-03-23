Туляки отпраздновали 8-летие возвращения Крыма в Россию: как это было

Поддержать Президента и армию, которая отстаивает интересы нашей страны, собрались более 5000 туляков. Они уверены – в единстве наш потенциал.

Посвящен он был важному моменту в истории нашей страны — 8-й годовщине присоединения полуострова Крым к Российской Федерации.

Крымский полуостров вошел в состав России в 1783 году, в 1954 году по решению советского руководства был передан Украинской ССР, в результате чего после распада СССР в 1991-м автономная Республика Крым оказалась полностью отрезанной от России и стала частью независимой Украины. Но спустя 23 года жители, помня историю своей земли, приняли решение выйти из состава Украины. Сейчас Крым значительно изменился: отремонтированы дороги, построено новое жилье, аэропорт и мост, соединяющий полуостров с материковой частью страны.

В этом году фестиваль в честь воссоединения Крыма с Россией стал еще и возможностью проявить свою солидарность с теми, кто сейчас героически отстаивает интересы нашей Родины под девизом «Сила V правде». «За правду!», «За Россию!» — эти лозунги весь вечер звучали в Белоусовском парке.

- Мы пришли, потому что для нас не пустой звук воссоединение Крыма с Россией, — отметила одна из участниц фестиваля Ирина Казанская. — Для нашей семьи ценно, что наш российский народ объединился благодаря референдуму в Крыму. Мы хотим, чтобы был мир и чтобы мы были едины в своей стране, чтобы не было нацизма. Верю, что все будет хорошо!

Для гостей была приготовлена большая программа: полевая кухня, зона для детских игр, ярмарка и концерт. Участники фестиваля с удовольствием подпевали артистам. А композицию «Офицеры» подхватила вся площадь, держа в руках мобильные телефоны с фонариками.

Депутат Тульской областной Думы, председатель регионального общественного совета партпроекта «Историческая память», атаман Западного казачьего окружного общества Алексей Альховик:

Алексей Альховик - Сегодня как никогда нужна поддержка нашему Президенту и нашей армии. Только вместе наш многонациональный и многоконфессиональный народ способен противостоять агрессии блока НАТО. Восемь лет жители Донбасса терпели настоящий геноцид, и мы должны дать этому достойный отпор. Нацизм должен быть уничтожен! Победа будет за нами!

Сильная Россия — это прежде всего здоровая Россия. В субботу, 19 марта, фестиваль продолжил легкоатлетический забег «Мы вместе Крым».

Глава города Тулы Ольга Слюсарева:

Ольга Слюсарева - Для Тулы, для тех людей, кто одним из первых протянул руку помощи, день возвращения Крыма в родную гавань особенно важен. «Крымская весна» объединила всех россиян и жителей полуострова. Это событие стало национальной идеей возрождения и сплочения народов. Россия на деле доказала, что способна защитить своих соотечественников, отстаивать свободу и справедливость.

Мэр Тулы подчеркнула, что сегодня, отвечая вызовам времени, государство делает все, чтобы защитить русских людей и обеспечить безопасность страны.

В единстве — источник силы и процветания, гарантия великого будущего России, — добавила Ольга Слюсарева.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев:

Николай Воробьев - То, что сейчас происходит на Украине, могло бы происходить в Крыму. Люди, сделавшие свой выбор восемь лет назад, как никто другой остро это чувствуют. За эти годы не только мир и благополучие пришли на земли Крыма, создана инфраструктура, а люди имеют уверенность в завтрашнем дне, в том, что Россия — это могучая и великая держава, и с каждым годом она становится все крепче. Крепче становится благодаря людям, которые работают на земле.

- Сегодня мы также выражаем поддержку нашему Президенту, — продолжает Николай Воробьев. — На него оказывается большое давление. Но чем сильнее на нас давят, тем сплоченнее мы становимся. И одно из подтверждений тому — забег, объединивший представителей десятков городов из разных уголков России. Здесь царит праздничная атмосфера, в то же время наполненная переживаниями, ведь мы пришли сюда в том числе и для того, чтобы поддержать нашу армию, которая действует для защиты интересов мирных граждан. Мы желаем нашим военнослужащим достигнуть поставленных целей, освободить украинский народ от фашизма и вернуться домой с победой.

Сильная Россия — здоровая страна. Это подтвердили участники марафона.

В забеге участвовали порядка 600 спортсменов из Тульской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Омской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тверской областей, Москвы, Республики Башкортостан, Республики Чувашия, Санкт-Петербурга, Хабаровского края и других городов. Дети преодолели дистанции в 300 и 600 метров. Для взрослых был организован забег на 5 км и 10 км. Победители самой большой дистанции получили сертификаты на поездку в Крым.

Команда любителей скандинавской ходьбы «Оптимисты»:

— Крым всегда был наш. Историческая справедливость восстановлена. Это часть нашей Родины, она не должна быть отдельно от остальной части страны. Мы рады этому событию! Считаем, что все вместе мы можем преодолеть любые трудности!

Елена Заботина (с Олесей и Валентином):

— Мы пришли, потому что хотим поддержать нашу страну. Сегодня для нее в мире введено очень много ограничений, которых мы не заслужили. Но так как мы сила — смотрите какая, все дружно возьмемся и с этим справимся. Все будет хорошо. Мы за мир. Мы за Россию!

Елена Кузькина с Вероникой:

— Дочь второй раз принимает участие в забеге. Считаем, что надо с детства воспитывать привычку дружить со спортом.

Николай Уразов и Светлана Петрова с подругой:

— Мы за наших прежде всего, и если наших обижают, то готовы дать отпор. Спортом занимаемся каждый день, потому что сильная страна — крепкая физически. Для нас любой забег — это праздник, возможность встретиться с теми, для кого ЗОЖ — это образ жизни.