Коронавирусная статистика: в Тульской области заразились ещё 297 человек

За минувшие сутки в Туле и области выявлено 297 случаев заражения коронавирусом. 57 человек госпитализировано, 1563 пациента выздоровели. 4 человека умерли.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 148 045 случаев ковида, 138 090 человек выздоровели, 5026 — скончались.

В России за сутки зафиксировано 26 826 новых случаев заражения, 429 человек умерли.