Коронавирусная статистика: в Тульской области заразились ещё 297 человек
4 пациента умерли.
За минувшие сутки в Туле и области выявлено 297 случаев заражения коронавирусом. 57 человек госпитализировано, 1563 пациента выздоровели. 4 человека умерли.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 148 045 случаев ковида, 138 090 человек выздоровели, 5026 — скончались.
В России за сутки зафиксировано 26 826 новых случаев заражения, 429 человек умерли.
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