новости
новости
Регистрация
Коронавирусная статистика: в Тульской области заразились ещё 297 человек

Коронавирусная статистика: в Тульской области заразились ещё 297 человек

4 пациента умерли.

За минувшие сутки в Туле и области выявлено 297 случаев заражения коронавирусом. 57 человек госпитализировано, 1563 пациента выздоровели. 4 человека умерли.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 148 045 случаев ковида, 138 090 человек выздоровели, 5026 — скончались.

В России за сутки зафиксировано 26 826 новых случаев заражения, 429 человек умерли.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области за сутки подтвердилось 326 случаев ковида, 53 человека госпитализировано
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки подтвердилось 326 случаев ковида, 53 человека госпитализировано
вчера, в 11:10, 5 1185 -2
В поездах и на вокзалах отменили масочный режим
Мир
В поездах и на вокзалах отменили масочный режим
21 марта, в 14:47, 60 3316 2
Минздрав: в Туле и области вакцинировано 773 тысячи человек
Жизнь Тулы и области
Минздрав: в Туле и области вакцинировано 773 тысячи человек
21 марта, в 14:31, 18 1358 -5
Глава Роспотребнадзора: «Эпидситуация в Тульской области характеризуется как совершенно стабильная»
Жизнь Тулы и области
Глава Роспотребнадзора: «Эпидситуация в Тульской области характеризуется как совершенно стабильная»
21 марта, в 14:29, 19 9564 -2
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 11:01 −2
Другие статьи по темам
Прочее
коронавирусТуластатистикастатистика по коронавирусу

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Вакансии марта: кто в Туле может зарабатывать от 210 тыс. рублей в месяц
Вакансии марта: кто в Туле может зарабатывать от 210 тыс. рублей в месяц
Снять стресс и расслабить организм: чем полезны пассивные тренировки
Снять стресс и расслабить организм: чем полезны пассивные тренировки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.