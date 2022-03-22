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В Тульской области за сутки подтвердилось 326 случаев ковида, 53 человека госпитализировано

В Тульской области за сутки подтвердилось 326 случаев ковида, 53 человека госпитализировано

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердилось 326 случаев коронавируса, 53 человека госпитализировано, 1010 выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 147 748 случаев ковида, 136 527 пациентов вылечились, 5022 умерли.

Ситуация в России следующая:

Сюжет: Коронавирус
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