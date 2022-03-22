В Тульской области за сутки подтвердилось 326 случаев ковида, 53 человека госпитализировано
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердилось 326 случаев коронавируса, 53 человека госпитализировано, 1010 выздоровели, семь скончались.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 147 748 случаев ковида, 136 527 пациентов вылечились, 5022 умерли.
Ситуация в России следующая:
вчера, в 14:47, 60 2919 2
вчера, в 14:31, 18 1173 -5
вчера, в 14:29, 18 7420 -2
вчера, в 11:14, 9 1104 -3
Другие статьи по темам
Место