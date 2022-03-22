В Тульской области смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 20%

Работу тульских врачей по предотвращению инфаркта и ишемической болезни сердца высоко оценили федеральные кардиологи. Первый заместитель генерального директора НМИЦ кардиологии им. академика Е. И. Чазова Филипп Палеев отметил, что Тульская область — в числе лидеров по проведению тромболитической терапии (восстановление кровотока в пораженном тромбом сосуде). Этот вид терапии наряду со своевременной доставкой пациентов в стационар позволяет снизить риск развития осложнений при инфаркте миокарда.

- В результате совместных усилий тульских кардиологов, службы скорой помощи и хирургов региональных сосудистых центров в 2021 году смертность от болезней системы кровообращения в регионе в течение года снизилась более чем на 20%. В том числе смертность от ишемической болезни сердца снизилась почти на четверть, смертность от инфаркта миокарда — на 21%. В этом году мы планируем увеличить охват сельских жителей онлайн-консультациями кардиологов и усилить охват диспансеризацией и профосмотрами, — заявил заместитель председателя правительства Тульской области— министр здравоохранения Дмитрий Марков.

Значительный вклад в снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Тульской области вносят активное вовлечение пациентов высокого сердечно-сосудистого риска в диспансерное наблюдение и применение телемедицинских консультаций для пациентов, проживающих в отдаленных районах, отмечает Филипп Палеев.