новости
новости
Регистрация
В Тульской области смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 20%

В Тульской области смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 20%

Этот факт отметили и оценили федеральные кардиологи.

Работу тульских врачей по предотвращению инфаркта и ишемической болезни сердца высоко оценили федеральные кардиологи. Первый заместитель генерального директора НМИЦ кардиологии им. академика Е. И. Чазова Филипп Палеев отметил, что Тульская область — в числе лидеров по проведению тромболитической терапии (восстановление кровотока в пораженном тромбом сосуде). Этот вид терапии наряду со своевременной доставкой пациентов в стационар позволяет снизить риск развития осложнений при инфаркте миокарда.
 
- В результате совместных усилий тульских кардиологов, службы скорой помощи и хирургов региональных сосудистых центров в 2021 году смертность от болезней системы кровообращения в регионе в течение года снизилась более чем на 20%. В том числе смертность от ишемической болезни сердца снизилась почти на четверть, смертность от инфаркта миокарда — на 21%. В этом году мы планируем увеличить охват сельских жителей онлайн-консультациями кардиологов и усилить охват диспансеризацией и профосмотрами, — заявил заместитель председателя правительства Тульской области— министр здравоохранения Дмитрий Марков.
 
Значительный вклад в снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Тульской области вносят активное вовлечение пациентов высокого сердечно-сосудистого риска в диспансерное наблюдение и применение телемедицинских консультаций для пациентов, проживающих в отдаленных районах, отмечает Филипп Палеев.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 11:09 −2
Другие статьи по темам
Прочее
Тулазаболевания сердечно-сосудистой системыстатистикаДмитрий Марков

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области за сутки подтвердилось 326 случаев ковида, 53 человека госпитализировано
В Тульской области за сутки подтвердилось 326 случаев ковида, 53 человека госпитализировано
Тулякам начали устанавливать «умные» счетчики электроэнергии: семь вопросов энергетикам
Тулякам начали устанавливать «умные» счетчики электроэнергии: семь вопросов энергетикам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.