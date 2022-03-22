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Тулячка стала призёром Всероссийской олимпиады по французскому языку

Тулячка стала призёром Всероссийской олимпиады по французскому языку

Заключительный этап проходил в Нижнем Новгороде с 18 по 21 марта.

Александра Переломова, ученица 11-го класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «ЦО — гимназия № 11 имени Александра и Олега Трояновских», стала призером Всероссийской олимпиады по французскому языку.
 
Александра — неоднократный победитель и призер муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, обладатель сертификата по французскому языку DELF В2, творческая и увлеченная личность с активной жизненной позицией.
 
Наставник, подготовивший школьницу к олимпиаде, — Людмила Геннадьевна Бабкина, учитель гимназии, Почетный работник сферы образования Российской Федерации, председатель клуба «Учитель года Тульской области».
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