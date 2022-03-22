Студенты Медицинского института ТулГУ проходят практику в новом корпусе перинатального центра

Фото минздрава Тульской области.

Практические занятия помогают студентам быть в курсе передовых медицинских технологий в сфере родовспоможения.

В новом корпусе перинатального центра стартовали практические занятия для студентов Медицинского института ТулГУ. Для практики и проведения лекций в здании оборудовано 6 аудиторий. Они оснащены компьютерами, проекторами и наглядными пособиями.

Так, 21 марта в перинатальном центре прошли занятия для 12 студентов четвертого курса мединститута ТулГУ. Как сообщает региональный минздрав, ребята посетили приемное отделение, лабораторию, осмотрели современную медицинскую технику и оборудование.

- Возможность проходить обучение на базе современного перинатального центра имеет огромное значение для качества образования. Здесь врачи будут получать не только теоретическую подготовку, но, самое главное — практическую, — отметила доцент кафедры «Акушерство и гинекология» Мединститута Елена Сурвилло.

По словам студентов, практические занятия на базе нового корпуса перинатального центра помогают быть в курсе передовых медицинских технологий в сфере родовспоможения.

- Сейчас в перинатальном центре работают 19 выпускников Тульского госуниверситета. Мы рассчитываем, что сегодняшние студенты и ординаторы медицинского института ТулГУ скоро пополнят штат нашего медучреждения. Здесь созданы все возможности для профессионального развития и личностного роста, — сказала главный врач Елена Макарова.

На кафедре «Акушерство и гинекология» ТулГУ проводится обучение студентов 4−6 курсов специальности 31.05.01 «Лечебное дело» (дисциплины «Акушерство и гинекология», «Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии», производственная практика «Помощник врача акушера-гинеколога»), ординаторов специальности 31.08.01 «Акушерство и гинекология».

На кафедре ежегодно обучаются более 600 студентов, 23−25 ординаторов, 6−8 аспирантов. Особое внимание на кафедре уделяется подготовке профессиональных кадров. Выпускники ординатуры после завершения обучения пополняют ряды врачей Тулы и Тульской области.