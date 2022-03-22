Тулякам напомнили о правилах выгула домашних питомцев

Об этом сообщает городская администрация.

Сегодня, 22 марта, на территории Молодёжного бульвара в Зареченском округе состоятся рейд по проверке соблюдения туляками правил выгула домашних животных, сообщает пресс-служба городской администрации.

С туляками была проведена информационно-разъяснительная работа: хозяевам четвероногих питомцев напомнили, что при выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие условия: