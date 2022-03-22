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Тулякам напомнили о правилах выгула домашних питомцев

Тулякам напомнили о правилах выгула домашних питомцев

Об этом сообщает городская администрация.

Сегодня, 22 марта, на территории Молодёжного бульвара в Зареченском округе состоятся рейд по проверке соблюдения туляками правил выгула домашних животных, сообщает пресс-служба городской администрации.
 
С туляками была проведена информационно-разъяснительная работа: хозяевам четвероногих питомцев напомнили, что при выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие условия:
  • исключить возможность неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;
  • обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;
  • не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.
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