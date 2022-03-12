PayPal заблокирует электронные кошельки в России 18 марта

Американская электронная платежная система PayPal на фоне геополитической ситуации заблокирует электронные кошельки россиян с 18 марта. Будут приостановлены услуги по отправке и получению платежей, сообщает «Ъ».

«В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта 2022 года»,— сообщается на сайте сервиса в России.