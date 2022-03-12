PayPal заблокирует электронные кошельки в России 18 марта

Компания перестала совершать внутренние переводы по России компания еще в 2020 году, поэтому доля системы на российском платежном рынке не является существенно значимой, говорил РИА Новости в начале марта младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.
PayPal — крупнейшая дебетовая электронная платежная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Является подразделением компании eBay.
Ранее американский онлайн-сервис eBay приостановил все трансакции с российскими продавцами. Эти меры были приняты из-за прекращения работы в России платежных провайдеров и основных служб доставки.