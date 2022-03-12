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PayPal заблокирует электронные кошельки в России 18 марта

PayPal заблокирует электронные кошельки в России 18 марта

Есть время, чтобы высети средства со счетов.

Американская электронная платежная система PayPal на фоне геополитической ситуации заблокирует электронные кошельки россиян с 18 марта. Будут приостановлены услуги по отправке и получению платежей, сообщает «Ъ».

«В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим вас вывести остаток средств с вашего счета до 18 марта 2022 года»,— сообщается на сайте сервиса в России.

Компания перестала совершать внутренние переводы по России компания еще в 2020 году, поэтому доля системы на российском платежном рынке не является существенно значимой, говорил РИА Новости в начале марта младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

PayPal — крупнейшая дебетовая электронная платежная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Является подразделением компании eBay.

Ранее американский онлайн-сервис eBay приостановил все трансакции с российскими продавцами. Эти меры были приняты из-за прекращения работы в России платежных провайдеров и основных служб доставки.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 22:21 +4
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