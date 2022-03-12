В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев отметил, что, благодаря такой площадке, как «Тула-Арена», которая была построена по инициативе Губернатора Алексея Дюмина, в регионе теперь есть возможность проводить соревнования любого уровня.

«Тула-Арена» востребована, и сегодняшнее мероприятие – тому доказательство. В комплексе ведется набор детей в секции по дзюдо, тхэквондо, самбо, боксу, рукопашному бою, вольной и греко-римской борьбе. Желаю каждому из вас проявить настоящий боевой характер и силу духа! Порадуйте своих тренеров выдающимися достижениями и рекордами», – сказал Дмитрий Яковлев.

За медали будут бороться 640 спортсменов из 11 регионов ЦФО.

Участники сразятся в нескольких дисциплинах: туль, спарринг, командный спарринг, командный туль и специальная техника.

Соревнования продлятся два дня. Поединки пройдут среди юниоров, юношей, мужчин и женщин.

По итогам соревнований финалистам будут присвоены спортивные звания кандидатов в мастера спорта.