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В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо

В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо

Церемония открытия состоялась 12 марта в многофункциональном спортивном центре единоборств «Тула-Арена».

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев отметил, что, благодаря такой площадке, как «Тула-Арена», которая была построена по инициативе Губернатора Алексея Дюмина, в регионе теперь есть возможность проводить соревнования любого уровня.

«Тула-Арена» востребована, и сегодняшнее мероприятие – тому доказательство. В комплексе ведется набор детей в секции по дзюдо, тхэквондо, самбо, боксу, рукопашному бою, вольной и греко-римской борьбе. Желаю каждому из вас проявить настоящий боевой характер и силу духа! Порадуйте своих тренеров выдающимися достижениями и рекордами», – сказал Дмитрий Яковлев.

За медали будут бороться 640 спортсменов из 11 регионов ЦФО.

Участники сразятся в нескольких дисциплинах: туль, спарринг, командный спарринг, командный туль и специальная техника.

Соревнования продлятся два дня. Поединки пройдут среди юниоров, юношей, мужчин и женщин.

По итогам соревнований финалистам будут присвоены спортивные звания кандидатов в мастера спорта.

Галерея
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 1
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 2
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 3
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 4
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 5
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 6
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 7
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 8
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 9
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 10
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 11
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 12
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 13
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 14
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 15
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 16
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 17
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 18
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 19
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 20
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 21
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 22
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 23
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 24
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 25
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 26
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 27
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 28
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 29
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 30
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 31
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 32
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 33
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 34
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 35
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 36
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 37
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 38
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 39
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 40
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 41
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 42
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 43
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 44
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 45
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 46
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 47
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 48
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 49
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 50
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 51
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 52
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 53
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 54
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 55
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 56
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 57
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 58
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 59
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 60
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 61
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 62
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 63
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 64
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 65
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 66
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 67
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 68
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 69
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 70
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 71
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 72
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 73
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 74
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 75
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 76
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 77
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 78
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 79
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 80
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 81
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 82
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 83
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 84
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 85
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 86
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 87
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 88
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 89
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 90
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 91
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 92
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 93
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 94
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 95
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 96
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 97
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 98
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 99
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 100
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 101
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 102
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 103
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 104
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 105
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 106
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 107
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 108
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 109
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 110
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 111
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 112
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 113
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 114
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 115
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 116
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 117
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 118
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 119
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 120
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 121
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 122
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 123
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 124
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 125
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 126
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 127
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 128
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 129
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 130
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 131
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 132
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 133
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 134
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 135
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 136
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 137
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 138
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 139
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 140
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 141
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 142
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 143
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 144
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 145
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 146
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 147
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 148
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 149
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 150
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 151
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 152
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 153
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 154
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 155
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 156
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 157
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 158
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 159
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 160
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 161
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 162
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 163
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 164
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 165
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 166
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 167
В «Тула-Арене» стартовали Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо, Фото: 168
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 22:04 0
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