В Тульской области за сутки подтвердились 390 случаев ковида, 69 человек госпитализировано

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 390 случаев коронавируса, 69 человек госпитализировано, 2355 выздоровели, шесть скончались.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердились 143 804 случая ковида, 123 332 пациентов вылечились, 4932 умерли.

Ситуация в России следующая: