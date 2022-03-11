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В Тульской области за сутки подтвердились 390 случаев ковида, 69 человек госпитализировано
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки подтвердились 390 случаев ковида, 69 человек госпитализировано

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 390 случаев коронавируса, 69 человек госпитализировано, 2355 выздоровели, шесть скончались.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердились 143 804 случая ковида, 123 332 пациентов вылечились, 4932 умерли. 

Ситуация в России следующая:

Сюжет: Коронавирус
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