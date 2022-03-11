Фото из архива Myslo.
В Тульской области за сутки подтвердились 390 случаев ковида, 69 человек госпитализировано
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 390 случаев коронавируса, 69 человек госпитализировано, 2355 выздоровели, шесть скончались.
Всего с начала пандемии в регионе подтвердились 143 804 случая ковида, 123 332 пациентов вылечились, 4932 умерли.
Ситуация в России следующая:
сегодня, в 07:42, 22 914 0
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 380 случаев заболевания, 86 человек госпитализированы
вчера, в 11:00, 12 1233 0
9 марта, в 11:21, 7 1171 1
8 марта, в 11:53, 33 1692 -2
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