В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП

Фото и видео ГУ МЧС России по Тульской области.

Обстановка на соревнованиях была максимально приближена к реальной.

На базе специализированной пожарно-спасательной части прошли областные соревнования на звание лучшей команды Тульской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

Мероприятие проводилось для отработки спасателями навыков по оказанию помощи пострадавшим в ДТП.

Перед сотрудниками ГУ МЧС России по Тульской области стояла задача провести деблокировку раненого и оказать ему первую помощь. Упражнения отрабатывались в обстановке, максимально приближенной к реальной.

В состязаниях приняли участие десять команд: по две команды из каждого пожарно-спасательного отряда, команда специализированной пожарно-спасательной части и Тульского спасательного центра.

Как сообщает пресс-служба ведомства, первое место заняла команда третьей пожарно-спасательной части, второе место — у сотрудников Тульского спасательного центра, третье место — у команды спасателей из тридцатой пожарно-спасательной части.

Команда победителей награждена переходящим кубком и представит наш регион на соревнованиях ЦФО.