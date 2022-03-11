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В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП
Фото и видео ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП

Обстановка на соревнованиях была максимально приближена к реальной.

На базе специализированной пожарно-спасательной части прошли областные соревнования на звание лучшей команды Тульской области по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

Мероприятие проводилось для отработки спасателями навыков по оказанию помощи пострадавшим в ДТП.

Перед сотрудниками ГУ МЧС России по Тульской области стояла задача провести деблокировку раненого и оказать ему первую помощь. Упражнения отрабатывались в обстановке, максимально приближенной к реальной.

В состязаниях приняли участие десять команд: по две команды из каждого пожарно-спасательного отряда, команда специализированной пожарно-спасательной части и Тульского спасательного центра.

Как сообщает пресс-служба ведомства, первое место заняла команда третьей пожарно-спасательной части, второе место — у сотрудников Тульского спасательного центра, третье место — у команды спасателей из тридцатой пожарно-спасательной части.

Команда победителей награждена переходящим кубком и представит наш регион на соревнованиях ЦФО.

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В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП, Фото: 1
В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП, Фото: 2
В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП, Фото: 3
В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП, Фото: 4
В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП, Фото: 5
В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП, Фото: 6
В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП, Фото: 7
В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП, Фото: 8
В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП, Фото: 9
В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП, Фото: 10
В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП, Фото: 11
В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП, Фото: 12
В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП, Фото: 13
В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП, Фото: 14
В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП, Фото: 15
В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП, Фото: 16
В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП, Фото: 17
В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП, Фото: 18
В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП, Фото: 19
В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП, Фото: 20
В Туле сотрудники МЧС соревновались в умении спасать пострадавших в ДТП, Фото: 21
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