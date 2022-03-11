В Новомосковске молодой ревнивец из-за девушки забил до смерти 61-летнего знакомого

Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 22-летнего местного жителя. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

В ходе следствия установлено, что вечером 1 января 2022 года в одной из квартир в Новомосковске, в мкр. Сокольники, компания отмечала Новый год. Обвиняемый поругался с 61-летним знакомым из-за девушки — тот начал оказывать внимание его возлюбленной.

Для разрешения конфликта мужчины вышли в коридор — пьяный ревнивец ударил соперника не менее 14 раз по лицу и голове. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

После этого молодой человек вытащил избитого оппонента на улицу и продолжил избивать. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В настоящее время следователи Следственного комитета по Тульской области собрали все необходимые доказательства, подтверждающие причастность мужчины к преступлению. В ходе следствия он признал свою вину в содеянном.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным Новомосковским городским прокурором, направлено в суд.

Отметим, что ранее молодой человек был судим за кражу и угоны автомобилей.