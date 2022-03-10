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Туляки пожаловались на состояние Славянского бульвара

Туляки пожаловались на состояние Славянского бульвара

В администрации города рассказали, планируется ли ремонт общественного пространства.

Накануне Myslo писал о состоянии Толстовского сквера в Туле: ступеньки посыпались, гранитные плиты на монументе местами откололись и развалились. После этой публикации наши читатели обратили внимание, что подобная ситуация сложилась и в Славянском бульваре, который находится на ул. Болдина.

Стела «Город-герой» выглядит прилично, а вот дорога к ней — в ужасном состоянии.
 

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Славянский бульвар в Туле, Фото: 1
Славянский бульвар в Туле, Фото: 2
Славянский бульвар в Туле, Фото: 3
Славянский бульвар в Туле, Фото: 4
Славянский бульвар в Туле, Фото: 5
Славянский бульвар в Туле, Фото: 6
Славянский бульвар в Туле, Фото: 7
Славянский бульвар в Туле, Фото: 8
Славянский бульвар в Туле, Фото: 9
Славянский бульвар в Туле, Фото: 10
Славянский бульвар в Туле, Фото: 11
Славянский бульвар в Туле, Фото: 12
Славянский бульвар в Туле, Фото: 13
Славянский бульвар в Туле, Фото: 14
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Myslo обратился за комментарием в администрацию Тулы. По информации главного управления по Советскому территориальному округу, косметический ремонт порогов к стеле «Тула — Город-герой» проводился к 9 Мая прошлого года.

Капитального ремонта общественного пространство не было с момента его строительства. Этот вопрос рассмотрят при перспективном планировании. Правда, когда именно это случится, не уточняется.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:20 0
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