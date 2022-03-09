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Толстовский сквер в Туле отремонтируют при наличии источников финансирования
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Толстовский сквер в Туле отремонтируют при наличии источников финансирования

Ремонт запланирован в текущий строительный сезон.

Администрация Тулы прокомментировала состояние Толстовского сквера. Напомним, там посыпались ступеньки, гранитные плиты на монументе местами откололись и развалились.
 
- Гранитное покрытие входной группы и фонтанов сквера им. Л. Н. Толстого частично разрушено из-за резкого колебания ночных и дневных температур.
 
В настоящее время на объекте проведена очистка поверхностей от остатков снежных масс и льда, поврежденные участки укрыты с целью недопущения их дальнейшего разрушения.
 
Для проведения работ по восстановлению объекта
определяется подрядная организация, а также стоимость работ. Их планируют выполнить в строительный сезон текущего года при наличии источников финансирования, — сообщили в администрации Советского округа.
 
Вопрос о капитальном ремонте сквера собираются рассмотреть в 2023—2024 гг.
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Толстовский сквер развалился, Фото: 1
Толстовский сквер развалился, Фото: 2
Толстовский сквер развалился, Фото: 3
Толстовский сквер развалился, Фото: 4
Толстовский сквер развалился, Фото: 5
Толстовский сквер развалился, Фото: 6
Толстовский сквер развалился, Фото: 7
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