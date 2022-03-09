Фото пресс-службы администрации Тулы.
Толстовский сквер в Туле отремонтируют при наличии источников финансирования
Ремонт запланирован в текущий строительный сезон.
Администрация Тулы прокомментировала состояние Толстовского сквера. Напомним, там посыпались ступеньки, гранитные плиты на монументе местами откололись и развалились.
- Гранитное покрытие входной группы и фонтанов сквера им.
Л. Н. Толстого частично разрушено из-за резкого колебания ночных и дневных температур.
В настоящее время на объекте проведена очистка поверхностей от остатков снежных масс и льда, поврежденные участки укрыты с целью недопущения их дальнейшего разрушения.
Для проведения работ по восстановлению объекта
определяется подрядная организация, а также стоимость работ. Их планируют выполнить в строительный сезон текущего года при наличии источников финансирования, — сообщили в администрации Советского округа.
Вопрос о капитальном ремонте сквера собираются рассмотреть в 2023—2024 гг.
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