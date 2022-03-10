В «Глобусе» опровергли информацию о закрытии гипермаркетов в России

В пресс-службе компании на запрос Myslo сообщили, что сеть гипермаркетов «Глобус» работает в штатном режиме. Информация оказалась фейком.

«Сегодня в нескольких Телеграм-каналах и новостных порталах появилась информация о том, что сеть гипермаркетов „Глобус“ прекращает свою работу в России. Однако все гипермаркеты нашей сети продолжают работать в штатном режиме, — сообщила руководитель отдела корпоративных коммуникаций сети „Глобус“. — Компания выполняет все взятые на себя обязательства перед партнерами и сотрудниками и ждет покупателей в своих магазинах».

Ранее в некоторых тульских СМИ появилась информация о том, что сеть гипермаркетов «Глобус» сворачивает работу на территории России. В том числе было указано, что «Глобус» закрывается и в Туле.