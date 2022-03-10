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В «Глобусе» опровергли информацию о закрытии гипермаркетов в России
Фото из архива Myslo.

В «Глобусе» опровергли информацию о закрытии гипермаркетов в России

Гипермаркеты, в том числе и в Туле, будут работать.

В пресс-службе компании на запрос Myslo сообщили, что сеть гипермаркетов «Глобус» работает в штатном режиме. Информация оказалась фейком.
 
«Сегодня в нескольких Телеграм-каналах и новостных порталах появилась информация о том, что сеть гипермаркетов „Глобус“ прекращает свою работу в России. Однако все гипермаркеты нашей сети продолжают работать в штатном режиме, — сообщила руководитель отдела корпоративных коммуникаций сети „Глобус“. — Компания выполняет все взятые на себя обязательства перед партнерами и сотрудниками и ждет покупателей в своих магазинах».
 
Ранее в некоторых тульских СМИ появилась информация о том, что сеть гипермаркетов «Глобус» сворачивает работу на территории России. В том числе было указано, что «Глобус» закрывается и в Туле.
 
справка

«Глобус» — это международная сеть гипермаркетов, магазины которой представлены в Германии, Чехии и России. Компания управляет 19 гипермаркетами в Центральном федеральном округе с общей численностью сотрудников около 10 000. Помимо торговых площадей, на которых размещено 65 000 артикулов продуктов и товаров, в каждом магазине работает полноценное собственное производство.

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:08 +8
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