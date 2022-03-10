Тульский Роспотребнадзор рассказал, как дети переносят «омикрон»

К счастью, тяжёлое течение болезни встречается менее чем у 1% маленьких пациентов.

Специалисты отметили, что дети переносят коронавирус, вызванный штаммом «омикрон», чаще всего в лёгкой форме. После инфицирования «омикроном» симптомы отмечаются на 2−3 день, но могут появиться позднее, вплоть до недели со дня заражения.

В России тяжелое течение встречается менее чем у 1% детей. Чаще всего заболевают школьники: это связано с их активным общением, контактами в школах и за пределами образовательных учреждений.

Дети чаще всего заражаются в семье от не вакцинированных и не болевших в течение предшествующего полугодия взрослых. Поэтому первой мерой, которая способна остановить рост заболеваемости, является вакцинация взрослых членов семьи. Кроме того, не стоит забывать про мытье рук, соблюдение социальной дистанции и другие профилактические меры.