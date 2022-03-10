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В Тульской области Почта России запускает программу трудоустройства для беженцев

В Тульской области Почта России запускает программу трудоустройства для беженцев

Они смогут претендовать на должности почтальонов и операторов связи.

Программа Почты России по трудоустройству людей со статусом беженцев теперь действует во всех регионах страны.

В пресс-службе компании уточнили, что по ней можно устроиться на работу оператором связи, почтальоном, а также претендовать на другие вакансии, открытые в почтовых отделениях.

Для трудоустройства понадобится только удостоверение беженца. Работа возможна по срочному или бессрочному трудовому договору, а также на условиях частичной занятости.

Полный перечень вакансий можно найти здесь или задать интересующие вопросы по телефону 8 (800) 200-28-84.

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