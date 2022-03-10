В Тульской области Почта России запускает программу трудоустройства для беженцев
Они смогут претендовать на должности почтальонов и операторов связи.
Программа Почты России по трудоустройству людей со статусом беженцев теперь действует во всех регионах страны.
В пресс-службе компании уточнили, что по ней можно устроиться на работу оператором связи, почтальоном, а также претендовать на другие вакансии, открытые в почтовых отделениях.
Для трудоустройства понадобится только удостоверение беженца. Работа возможна по срочному или бессрочному трудовому договору, а также на условиях частичной занятости.
Полный перечень вакансий можно найти здесь или задать интересующие вопросы по телефону
8 (800) 200-28-84.
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