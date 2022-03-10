Дефицита нет: надолго ли в Тульской области хватит лекарств от диабета и эпилепсии

Фото: pridiabete.ru

Имеющегося запаса препаратов хватит на несколько месяцев. Региональный Минздрав проводит работу по резервированию медикаментов.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Людмила с просьбой привлечь внимание к трудностям, с которыми сталкиваются пациенты с эпилепсией:

«Невозможно купить препараты вальпроевой кислоты (депакин, конвулекс), препарат вимпат (лакосамид) и другие противосудорожные. Эпилепсия – состояние опасное, угрожающее жизни. Без лекарств сидят дети и взрослые. Мы ищем препараты по всей России – и не находим. Доктора понятия не имеют, что происходит. Противосудорожную терапию отменять нельзя, аналогов нет. Что нам делать без жизненно-важных препаратов, которые продлевают нам жизнь?»

Мы обратились за комментариями в областной минздрав. Вот что нам ответили:

«В Тульской области пациенты, страдающие эпилепсией, обеспечиваются лекарственными препаратами за счет средств регионального и федерального бюджетов. Средний запас лекарственных препаратов составляет 4 месяца. Для бесперебойного обеспечения пациентов министерством здравоохранения Тульской области проводится активная работа с поставщиками по резервированию лекарственных препаратов.

Согласно действующему законодательству назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется по международному непатентованному наименованию. При отсутствии какого-либо препарата в аптечной сети пациентам следует обратиться к лечащему врачу или главному внештатному профильному специалисту для коррекции терапии или подбора альтернативной схемы лечения».

Также мы поинтересовались, достаточно ли в Тульской области инсулина для пациентов с сахарным диабетом. Оказалось, что дефицита нет – средний запас препаратов инсулина составляет 6-7 месяцев. Минздрав Тульской области также проводит работу с поставщиками по резервированию лекарственных препаратов.

официально

Согласно информации федерального Минздрава, объём иностранных инсулинов на российских складах соответствует общему годовому объему поставок в 2021 году. По данным мониторинга Росздравнадзора, запасы наиболее популярных препаратов инсулина импортного производства, таких как «Новорапид», «Фиасп», «Хумалог» на российских складах производителей и дистрибуторов, в аптечных сетях на сегодняшний день практически соответствуют объему их поставок в нашу страну в 2021 году.

Основные мировые производители инсулинов письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок. Производство и ввод в гражданский оборот российских инсулинов также идет по плану. В связи с этим лекарственное обеспечение пациентов с сахарным диабетом I типа не вызывает тревоги.

Все пациенты, нуждающиеся в инсулине, могут получать препараты бесплатно по рецепту врача. Вопросы лекарственного обеспечения являются приоритетными и находятся на постоянном контроле Минздрава России и Росздравнадзора.