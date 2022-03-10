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В Туле пройдут чемпионат и первенство ЦФО по тхэквондо ИТФ
Фото: vk.com/tulatkd

В Туле пройдут чемпионат и первенство ЦФО по тхэквондо ИТФ

Соревнования состоятся в спорткомплексе «Тула-Арена».

С 11 по 13 марта в МСК «Тула-Арена» пройдут чемпионат и первенство Центрального федерального округа по тхэквондо ИТФ. Об этом сообщает тульская региональная Федерация тхэквондо ИТФ.

Открытие соревнований состоится в субботу, 12 марта, в 13.00.

За призовые места будут бороться 600 спортсменов из 12 регионов Центрального федерального округа. Соревнования пройдут в нескольких дисциплинах: спарринг, командный спарринг, формальный комплекс, специальная техника и т. д.

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