Фото: vk.com/tulatkd
В Туле пройдут чемпионат и первенство ЦФО по тхэквондо ИТФ
Соревнования состоятся в спорткомплексе «Тула-Арена».
С 11 по 13 марта в МСК «Тула-Арена» пройдут чемпионат и первенство Центрального федерального округа по тхэквондо ИТФ. Об этом сообщает тульская региональная Федерация тхэквондо ИТФ.
Открытие соревнований состоится в субботу, 12 марта, в 13.00.
За призовые места будут бороться 600 спортсменов из 12 регионов Центрального федерального округа. Соревнования пройдут в нескольких дисциплинах: спарринг, командный спарринг, формальный комплекс, специальная техника
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