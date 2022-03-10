В Туле пройдут чемпионат и первенство ЦФО по тхэквондо ИТФ

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С 11 по 13 марта в МСК «Тула-Арена» пройдут чемпионат и первенство Центрального федерального округа по тхэквондо ИТФ. Об этом сообщает тульская региональная Федерация тхэквондо ИТФ.

Открытие соревнований состоится в субботу, 12 марта, в 13.00.