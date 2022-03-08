В Тульской области зарегистрировано 415 новых случаев коронавируса
Также за минувшие сутки умерли пять пациентов с COVID-19.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на территории Тульской области зарегистрировано 415 новых случаев коронавируса. За этот же период в нашем регионе скончались пять человек, у которых был диагностирован с COVID-19.
Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии достигло 142 тыс. 643, в число смертей — 4917.
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