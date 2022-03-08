В Тульской области зарегистрировано 415 новых случаев коронавируса

Также за минувшие сутки умерли пять пациентов с COVID-19.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на территории Тульской области зарегистрировано 415 новых случаев коронавируса. За этот же период в нашем регионе скончались пять человек, у которых был диагностирован с COVID-19.

Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии достигло 142 тыс. 643, в число смертей — 4917.