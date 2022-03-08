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В Тульской области зарегистрировано 415 новых случаев коронавируса

В Тульской области зарегистрировано 415 новых случаев коронавируса

Также за минувшие сутки умерли пять пациентов с COVID-19.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки на территории Тульской области зарегистрировано 415 новых случаев коронавируса. За этот же период в нашем регионе скончались пять человек, у которых был диагностирован с COVID-19.
 
Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии достигло 142 тыс. 643, в число смертей — 4917.
 
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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