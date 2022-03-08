Владимир Путин сообщил о новых выплатах семьям с детьми от 8 до 16 лет

8 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил прекрасную половину человечества с 8 марта и сообщил о дополнительной господдержке.

Владимир Путин рассказал, что на выплаты могут рассчитывать семьи с детьми от 8 до 16 лет и беременные женщины с низким уровнем доходов, а также родители-одиночки с детьми до 16 лет.

«Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», - сказал Президент РФ.