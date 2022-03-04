Тульская Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении погоды
Следует быть вдвойне внимательными и воздержаться от резких маневров.
В ближайшие сутки на территории Тульской области выпадет мокрый снег, ожидается гололедица и порывистый ветер. Всё это может существенно осложнить дорожно-транспортную обстановку.
Тульская Госавтоинспекция напоминает: что для автомобилистов любые ухудшения погоды связаны с рядом сложностей, любая ошибка водителя может привести к трагедии. Будьте крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдайте ПДД, откажитесь от резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.
Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками транспорта и перекрестками.
Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию, как на территории города, так и на федеральных трассах.
- Телефоны ДЧ ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
- Телефоны ДЧ ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
- Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
- Для связи через WhatsApp, Viber: +7(999)374-36-13,
- Телефон WhatsApp «Сообщи о гололеде»: +7(999)374-05-98.