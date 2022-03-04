Тульская Госавтоинспекция предупреждает водителей об ухудшении погоды

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Следует быть вдвойне внимательными и воздержаться от резких маневров.

В ближайшие сутки на территории Тульской области выпадет мокрый снег, ожидается гололедица и порывистый ветер. Всё это может существенно осложнить дорожно-транспортную обстановку.

Тульская Госавтоинспекция напоминает: что для автомобилистов любые ухудшения погоды связаны с рядом сложностей, любая ошибка водителя может привести к трагедии. Будьте крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдайте ПДД, откажитесь от резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Особо опасными для автолюбителей станут дороги вне населенных пунктов. Повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед переходами, остановками транспорта и перекрестками.

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию, как на территории города, так и на федеральных трассах.