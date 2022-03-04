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Тульские следж-хоккеисты успешно выступили на открытом Кубке Санкт-Петербурга
Фото: vk.com/minsport71

Тульские следж-хоккеисты успешно выступили на открытом Кубке Санкт-Петербурга

Они одержали две победы с разгромным счётом.

В Санкт-Петербурге прошёл открытый Кубок по следж-хоккею. Тульскую область на этих соревнованиях представляла команда «Тропик». Наши спортсмены одержали две безоговорочные победы.

Матч с командой «СКА-Стрела» завершился со счетом 9:0. «Торпедо» туляки обыграли со счетом 7:0. Лучшим игроком первого матча признан Никита Фоменко, во второй игре особенно отличился Кирилл Гаврилов.

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